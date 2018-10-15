عرض تجربة الدولة في "التنمية المستدامة" أمام "الاتحاد البرلماني"

الشارقة 24 – وام:

طرحت "الشعبة البرلمانية" تجربة الدولة في مجال التنمية المستدامة خلال مشاركتها في أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، ضمن اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 203 للمجلس الحاكم للاتحاد بجنيف، الإثنين.

ومثل الشعبة في الاجتماع عضوا المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من جمال محمد الحاي والدكتور سعيد عبد الله المطوع، وقدم وفد الشعبة البرلمانية عدة مقترحات تؤكد على دور البرلمانات من الناحية الرقابية والتشريعية وعبر دبلوماسيتها البرلمانية في تحسين مناخ الأعمال التجارية وتشجيع الاستثمار وتبسيط الأطر التنظيمية، وتطوير العلاقات التجارية البينية بين الدول مع تشجيع اقتصاد المعرفة.

وشددت الشعبة على أهمية دور البرلمانات في تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات الوطنية، والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تبادل المعلومات والخبرات والممارسات، وكذلك أهمية قيام البرلمانات بعملية الرصد والتتبع من خلال إنشاء لجان مختصة للتنمية المستدامة.