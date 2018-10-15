البواردي يبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع فرنسا

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي، يوم الإثنين، الفريق أول الركن فرانسوا لوكوانتر رئيس هيئة الأركان الفرنسية الذي يزور البلاد حالياً، بحضور سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، ولودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

واستعرض الجانبان، علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وخاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وأكد الجانبان، متانة العلاقات التي تجمع البلدين، والحرص على تدعيم أوجه التعاون، كما تم بحث وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع، والوفد المرافق للضيف.