القبيسي تُشيد بمتانة العلاقات التاريخية مع السعودية

الشارقة 24 – وام:

التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في جنيف.

وبحث الجانبان، التعاون القائم بين البلدين الشقيقين والتطورات والمواقف الراهنة، إقليمياً ودولياً، واستشراف مسارات تحرك الدبلوماسية البرلمانية، خلال الفترة المقبلة من أجل دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، التي تعد نموذجاً فريداً لعلاقات تاريخية راسخة، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل البرلماني، وتبادل الرأي والمشورة في مجال الدبلوماسية البرلمانية وخصوصا في المنتديات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة وتوثيق أطر العلاقات الثنائية.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي، أن العلاقات الإماراتية السعودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة تجاه قضايا المنطقة والعالم.