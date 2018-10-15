سيف بن زايد يفتتح المؤتمر الحكومي للخدمات المشتركة بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم الإثنين، بفندق أبراج الاتحاد في أبوظبي، فعاليات الدورة الثانية من المؤتمر الحكومي للخدمات المشتركة، الذي تنظمه وزارة الداخلية.

وحضر سموه جانباً من جلسات المؤتمر، حيث تحدث جوا سون جوان المدير التنفيذي لشركة فيتال للخدمات المشتركة في حكومة سنغافورة، عن مراحل تأسيس الشركة والخدمات المشتركة التي تقدمها للعملاء من موظفي الجهات الحكومية، إضافة إلى العوامل الرئيسة التي ساهمت في نجاح الشركة.

حضر افتتاح المؤتمر، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا، وسعادة صامويل تان تشي تسي سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة .

كما حضر الافتتاح، الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي، واللواء سالم مبارك علي الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء محمد بن العوضي المنهالي، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة، إلى جانب القادة العامين للشرطة بالدولة، والمديرين العامين، وعدد كبير من المدراء التنفيذين في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بالدولة، وخبراء دوليين في القطاعين الحكومي والخاص وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية.

شارك في المؤتمر، عدد من المسؤولين الحكوميين من الولايات المتحدة وجمهورية سنغافورة، وقدم عدد من كبار المسؤولين الدوليين خلال ورش العمل والجلسات الحوارية، أوراق عمل تركز على التجارب الخاصة بهم، إضافة إلى نماذج تشغيلية لأفضل الممارسات لمؤسساتهم بما يتيح نقل تجارب دولهم إلى الحضور من الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الفائزين بجائزة الخدمات المشتركة الدولية في دورتها الأولى التي نظمتها وزارة الداخلية على المستوى المحلي والدولي.