محمد بن راشد: تبني الحلول الذكية حجر الزاوية في رؤية الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تبني أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية، يمثل حجر زاوية في رؤية دولة الإمارات للمستقبل، ما يستدعيه ذلك من تعزيز جسور التواصل مع أهم وأبرز مطوري الحلول التقنية والمعلوماتية من مختلف أنحاء العالم، امتداداً لنهج الإمارات التنموي القائم على مبدأ توطيد الشراكة مع المؤسسات العالمية الكبرى والمستثمرين وأصحاب الفكر المبدع، في شتى المجالات، فضلاً عن الدور المهم الذي تضطلع به الإمارات، في تعزيز الحوار العالمي، حول سبل توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان وضمان راحته ورفاهيته.

وأعلن سموه، أن دولة الإمارات تعمل على تفعيل الحوار البناء بين الأقطاب العالمية المؤثرة في مستقبل الإنسان ضمن مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التقنية، بما له من أهمية كركيزة أساسية من ركائز بناء القدرات، وبما يطرحه من خيارات تعين الإنسان على تخطي التحديات وتمكنه من توظيف الفرص وترشيد الموارد، بأسلوب يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز للتكنولوجيا، ومقر لأهم مطوريها من مختلف أنحاء العالم، في إطار من الشراكة والتعاون مع أكبر الأسماء المتخصصة في هذا المجال، مع مواصلة دبي تعزيز قدراتها بتطوير بناها التحتية التكنولوجية وتوظيف أحدث الحلول الذكية والتطبيقات، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية وغيرها نحو تحقيق أهدافها الطموحة كنموذج لمدينة المستقبل.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عن ترحيبه بالشركات العالمية والإقليمية المشاركة في معرض جيتكس للتقنية، مشيداً سموه بالتطور الكبير الذي شهده المعرض عبر دوراته المتعاقبة وصولاً إلى موقعه الحالي كأهم حدث معني بقطاع التكنولوجيا في المنطقة وأحد أبرزها على مستوى العالم، بما يضمه من نخب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تطوير البرمجيات والحلول الرقمية، وناهز عدد الشركات المشاركة في المعرض هذا العام 4000 شركة من نحو 100 دولة، بينما من المتوقع أن يستقطب الحدث التقني الكبير خلال فترة انعقاده وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري أكثر من 100 ألف زائر متخصص من داخل وخارج الدولة، تأكيداً على المكانة الرفيعة التي تحتلها دبي كمحور للقاء القائمين على هذا القطاع الحيوي من حول العالم، لعرض أحدث ما تم التوصل إليه من حلول وتقنيات.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بزيارة معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، المقام هذا العام تحت شعار "تجربة المستقبل العمراني والخدمي"، حيث نوه سموه بقيمة المعرض كحدث يجمع تحت سقف واحد أهم وأبرز الأسماء العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتطورة، وتقنية المعلومات بما يمثله هذا اللقاء من قيمة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التنمية التكنولوجية، وبما يهيئه من فرصة نموذجية لاكتشاف وتفعيل علاقات عمل وشراكات جديدة، يمكن من خلالها دمج الخبرات ومزج التجارب لاستحداث حلول تسهم في منح الإنسان مستقبل أفضل، وتعين على ضمان نوعية حياة مثالية للأجيال القادمة.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة على الالتقاء، بمسؤولي الشركات العالمية المتخصصة في المنتجات والحلول الذكية والبنى الأساسية التكنولوجية، وبدأت الجولة في منصة شركة "مايكروسوفت" العالمية التي تشارك في المعرض منذ تأسيسه قبل ثمانية وثلاثين عاماً.

واستمع سموه من المدير العام الإقليمي للشركة، إلى شرح حول المبادرة التي أطلقتها "مايكروسوفت" في دولة الإمارات والمتمثلة في نيتها الاستثمار في إنشاء مراكز بيانات عالمية للأفراد والجهات العامة والخاصة، وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج، حيث أثنى سموه على فكرة وأهداف المشروع متمنيا للشركة النجاح في خططها ومشاريعها الاستثمارية في دولة الإمارات.

وتوقف سموه عند جناح شركة " هيوليت باكارد" الأميركية، واستمع من القائمين عليها إلى شرح حول الخطط وبرامج الشركة في عالم الذكاء الاصطناعي وخدمة الشركات والأفراد من خلال مكتبها الإقليمي في دبي.

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه منصة "دل للتكنولوجيا" الأميركية وتعرف من مسؤوليها على آخر ابتكارات الشركة في مجال التقنيات الذكية وخططها وبرامجها التطويرية للمستقبل.

وتوقفت جولة سموه، التي رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، عند جناح شركة اتصالات حيث استمع سموه إلى شرح حول السيارة المستقبلية الذكية التي تستخدم لنقل الأفراد داخل المدينة، ويمكن أن تتحول إلى طائرة صغيرة تنقل راكبين اثنين إلى المكان المحدد بعيداً عن الازدحام المروري.

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته، بتفقد المعرض المصاحب "جيتكس لنجوم المستقبل"، الذي يعد أكبر حدث في مجال التكنولوجيا معني بدعم الشركات الناشئة المتخصصة من داخل دولة الإمارات ونحو 75 دولة أخرى، مستقطباً ما يزيد على 700 شركة من هذا القطاع.