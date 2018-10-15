عمار النعيمي يطلق حزمة من التطبيقات الرقمية بجيتكس

الشارقة 24 – وام:

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، حزمة من الخدمات والتطبيقات الرقمية، في جناح حكومة عجمان المشارك في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، وذلك خلال زيارته، يوم الإثنين، للمعرض المقام حالياً، في مركز دبي التجاري العالمي.

حضر حفل إطلاق التطبيقات الرقمية في جناح حكومة عجمان، سعادة اللواء سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وسعادة عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.

ودشن سموه، خلال زيارته لمنصة حكومة عجمان، التطبيق الذكي "MPDA" في جناح دائرة البلدية والتخطيط في حلته الجديدة، كما أطلق خدمتي "رخصتك في دقائق"، و"الوكيل المعتمد" في جناح دائرة التنمية الاقتصادية، كما اطلع على تجربة الزائر التي سيتم إطلاقها في متحف عجمان باستخدام التكنولوجيا الافتراضية نهاية العام الجاري.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالتحول الذكي للخدمات والتطبيقات الرقمية لكافة الدوائر الحكومية، وأكد أن إطلاق تلك الخدمات الذكية يعتبر قفزة نوعية في مجال خدمة المتعاملين والشركات وأفراد المجتمع.