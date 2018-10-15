محمد بن راشد يطلع على مستجدات سير العمل في محطات مسار 2020 لمترو دبي

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها في دبي وسائر أنحاء دولة الإمارات تدعم توجهات التنمية الشاملة وتعزز البيئة الاقتصادية وفق نموذج بالغ التميز يضع سعادة المجتمع بجميع فئاته ومكوناته كهدف استراتيجي في مقدمة الأولويات، ويعين على إيجاد المناخ الأمثل لاستقطاب السياحة والاستثمار تأكيدا على مكانة دولتنا كوجهة مفضلة للحياة والعمل، ومركز متطور لجذب المستثمرين حول العالم بما تتيحه دولتنا من مقومات تكفل سهولة ممارسة الأعمال وتضمن نوعية الحياة النموذجية للمواطن والمقيم والزائر.

وأوضح سموه أن تخصيص 21% من إجمالي نفقات حكومة دبي ضمن ميزانيتها للعام الجاري لمشاريع البنية التحتية يعكس مدى الاهتمام بتلك المشاريع والحرص على رفع مستوى كفاءة القائم منها وتطوير جديدها وفق أرقى المواصفات، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة لاسيما مع اقتراب موعد استضافة دولتنا لمعرض "اكسبو 2020 دبي" للمرة الأولى في المنطقة وهو الحدث الذي تم تخصيص نحو خمسة مليارات درهم من ميزانية العام المالي 2018 لدعم مشاريعه، بما له من مردود كبير على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأثنى سموه على جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي والمشاريع التي تتولى تنفيذها مواكبة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وتوافقاً مع حركة النمو الحضاري والعمراني المستمرة فيها، وبأسلوب يحقق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، منوهاً سموه بالتأثير الإيجابي المنتظر للمشاريع التي تتولى الهيئة تنفيذها ومن بينها تلك المعنية بدعم معرض إكسبو والمناطق المحيطة به.

وقد اطلع سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، على سير العمل في مشروع مسار 2020 لمترو دبي لتمديد الخط الأحمر إلى موقع معرض إكسبو 2020، بطول 15 كيلومتراً، ويضم 7 محطات، منها 5 محطات علوية، ومحطتان نفقيتان، حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ محطات المترو قرابة 53 %.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لـ "إكسبو 2020 دبي"، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح من سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى شرح مفصل حول المسار الجديد بما في ذلك تصميم محطات المترو.