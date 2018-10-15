"الإمارات للفضاء" تفوز بعضوية مجلس التعليم الفضائي الدولي

الشارقة 24 – وام:

فازت وكالة الإمارات للفضاء بعضوية مجلس التعليم الفضائي الدولي الذي يضم في عضويته نخبة الوكالات الفضائية العالمية، وذلك بعد تصويت أعضائه بالإجماع خلال اجتماع عقد على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية التي استضافتها مدينة بريمن الألمانية الأسبوع الماضي.

وتدعم عضوية الوكالة أهداف المجلس في رفع مستوى الوعي الفضائي والترويج لأهمية المواد العلمية إلى جانب الإسهام في تطوير المهارات المتقدمة المطلوبة للبرامج الفضائية المستقبلية، حيث ستعمل الوكالة من خلال العضوية على الدعم الاستباقي لأنشطة المجلس وتبادل البرامج والعمل المشترك مع جهات ومؤسسات أخرى معنية بالقطاع الفضائي.

وأفاد سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء بأن عضوية مجلس التعليم الفضائي الدولي تعكس الاهتمام الكبير الذي نوليه لتفعيل انخراط الطلاب والشباب والتواصل معهم وتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم كونه يعتبر من بين أهم الأنشطة التي تعمل عليها المؤسسات والهيئات الفضائية العالمية.