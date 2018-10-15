النائب العام يُحيل بريطانياً تخابر لدولة أجنبية للاستئناف

الشارقة 24:

أكد سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه تمت إحالة المتهم ماثيو هيدجز – بريطاني الجنسية – إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية، لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي.

وقد تمت إحالة المتهم المذكور إلى المحاكمة بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم أثناء إجراء تلك التحقيقات، وفقاً للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلاً عن متابعة سفارة دولته.

وأضاف النائب العام أن المتهم قدم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية، مضيفاً أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية.

وأكد النائب العام أن الدولة وفرت للمتهم المذكور محامياً للدفاع عنه خلال محاكمته وعلى نفقة الدولة بعد أن عجز عن توكيل محام، وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة، طبقاً لدستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح النائب العام أن المتهم حظي بكافة أوجه الرعاية الصحية والجسدية والنفسية المقررة للمتهمين الذين تجري محاكمتهم على أرض الدولة، مضيفاً أنه سُمحَ لعائلته وأفراد من سفارته بزيارته والاتصال به حسب ما هو متبع قانوناً.