"الوطني الاتحادي" يناقش مشروع قانون استخدام تقنية المعلومات في الصحة

الشارقة 24 – وام:

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الإثنين، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من "31" مادة إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن، لتوفير الخدمات الصحية المناسبة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من خالد علي بن زايد مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة عبد الله الشرهان، وعبيد حسن بن ركاض، فيما حضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة القائم بأعمال الأمين العام.

وأفاد سعادة سالم الحصان الشامسي رئيس اللجنة بأنه وحسب الخطة التي وضعتها اللجنة لمناقشة هذا المشروع، فقد تم اليوم بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع مناقشة التعديلات التي شرعت اللجنة في إدخالها على بعض مواد مشروع القانون، حيث تم التوافق مع هذه التعديلات بين اللجنة والوزارة، بعد مناقشتها مع ممثليها، الذين أجابوا بشكل وافي على تساؤلات أعضاء اللجنة، وأبدوا العديد من المقترحات حول بنود مشروعات القوانين.