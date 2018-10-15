"الهلال" تنفذ حملة صحية لعلاج 5 آلاف من مرضى العيون في المغرب

الشارقة 24 – وام:

بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر "أم الإمارات"، تنفذ الهلال الأحمر حملة صحية لعلاج مرضى العيون في المغرب، لصالح 5 آلاف شخص في القرى والمناطق النائية، وذلك ضمن مبادرات سموها للحد من المعاناة الصحية للشرائح والفئات الضعيفة.

وتتضمن الحملة إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء "الكاتاراكت" وزراعة العدسات باستخدام تقنيات جراحية متقدمة لحوالي ألفي مريض، إلى جانب إجراء الكشف الطبي لمرضى العيون وصرف الأدوية اللازمة لـ 3 آلاف شخص.

ووقعت هيئة الهلال الأحمر بمقرها في أبوظبي، الإثنين، اتفاقية تعاون مع الجمعية المغربية الطبية للتضامن الشريك المحلي للهيئة في تنفيذ الحملة، وحددت الاتفاقية أطر التنسيق والتعاون بين الجانبين لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها الصحية في مكافحة أمراض العيون على الساحة المغربية.

وبحضور الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر، وقع فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي الاتفاقية من جانب الهيئة، فيما وقعها من الجانب المغربي الدكتور محمد بلمكي الأمين العام للجمعية المغربية الطبية للتضامن.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي أن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لعلاج أمراض العيون في المغرب تجسد الدور المتعاظم لسموها في تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية والتنموية للشعوب والمجتمعات التي تعاني وطأة الظروف، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة واستراتيجية الإمارات في استدامة العطاء من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية طموحة وذات أثر عميق في تعزيز قدرة تلك المجتمعات، وتوفر خدمات ضرورية في الصحة والتعليم والقضايا الاجتماعية وتحسين أوضاع الأمومة والطفولة، مؤكداً أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة المتنوعة تمثل رسالة تضامنية قوية مع الأوضاع الإنسانية في مختلف الساحات.