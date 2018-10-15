بلدية أبوظبي تنظم حملات للمساهمة في الحفاظ على مظهر المدينة

الشارقة 24 – وام:

نفذت بلدية مدينة أبوظبي سلسلة من الحملات ضد اللوحات والملصقات الإعلانية العشوائية المنتشرة في الشوارع على أعمدة الإنارة ومواقف الباصات، وكافة المرافق العامة والخاصة والتي عملت من دون ترخيص مما يسهم في تشويه مظهر المدينة العام.

وأكدت البلدية ضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية من المؤسسات والدوائر المعنية، وأن تكون الإعلانات ضمن إطار هوية معينة وتنسيق مرخص من الجهات المختصة، داعية المجتمع إلى المساهمة الفعالة في الحفاظ على المظهر العام للمدن.

وذكرت البلدية أنها حررت منذ بداية العام وحتى الآن وخلال هذه الحملات عدداً من الإنذارات والمخالفات، حيث بلغ عدد الإنذارات الموجهة بشأن الملصقات واللوحات الإعلانية غير المرخصة 717 إنذاراً، و33 مخالفة فيما أزالت الحملات خلال الفترة ذاتها 33 لوحة إعلانية غير مرخصة، مشيرة إلى أن عدد المخالفات والإنذارات في الربع الأول من العام الحالي بلغ 214 مخالفة وإنذاراً، وفي الربع الثاني 220، وفي الربع الثالث 283 مخالفة وإنذاراً.