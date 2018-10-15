"وطني الإمارات" تطلق الدورة الـ 5 من حملة "حماة العلم"

الشارقة 24:

أطلقت مؤسسة وطني الإمارات حملة حماة العلم، في دورتها الخامسة لهذا العام، ضمن المبادرات الوطنية التوعوية التي يجري تنظيمها، تعزيزاً لثقافة احترام العلم، مستهدفةً كل المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والمناطق السكنية في الدولة.

وتنفذ الحملة بهدف التعريف بطرق المحافظة على هيبة ومراسم العلم، التي يجب مراعاتها عند التعامل واستخدام العلم، كما تستهدف الحملة 10 آلاف موظف و20ألف طالب واستبدال 30 ألف علم.

أهداف الحملة

تهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى الفئة المستهدفة، من خلال حملة توعوية إعلانية، ترافقها حملة إعلامية مكثفة للتعريف بـ "بروتوكول العلم"، وتشجيع قيمة التعاون بين أفراد المجتمع، وتعاضدهم في راية الوطن، وتعزيز حس المسؤولية الوطنية.

حملة على مستوى الدولة

كما أعلنت مؤسسة وطني الإمارات أن الحملة ستكون على مستوى الدولة، وفي أسبوعها الأول ستنفذ زيارات ميدانية في إمارة دبي لجهات مختلفة، منها أكاديمية شرطة دبي، ومواصلات الإمارات، ومدرسة السعادة للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وكليات التقنية العليا "بنين"، وإدارة هيئة أمن الهيئات والمنشآت.

كما ستنفذ الحملة زيارات ميدانية في إمارة الشارقة تشمل أكاديمية شرطة الشارقة، ودائرة المالية المركزية، والمنطقة الحرة لتوزيع "الأعلام وصندوق تعهد العلم".

وفي إمارة عجمان، ستنفذ زيارة ميدانية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، بالإضافة إلى محاكم رأس الخيمة ونيابة رأس الخيمة.

العمل الميداني لـ "حماة العلم"

سيتم توزيع الأعلام، وفقاً للخطة المرسومة للمناطق المختارة، كما سيتم توثيق النزول الميداني للمتطوعين عبر التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو، وذلك في المناطق التي سيتم تنفيذ الحملة فيها، وفقاً لشروط معينة.

متابعة الحملة عبر التواصل الاجتماعي

وتنشر المؤسسة تغطيات خاصة مع المسؤولين في الجهات الحكومية، وأهالي المناطق السكنية وطلبة المدارس والمتطوعين، الذين شاركوا في الحملة، من أجل تشجيع الجمهور على الانضمام ونشر ثقافة احترام العلم.

وتعمل الحملة عن طريق وسائل الإعلام وصفحات المؤسسة على قنوات التواصل الاجتماعي، لتعريف الجمهور خلال شهر أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الانتهاء من احتفالات يوم العلم، حيث يتم قياس أثر الثقافة التي تم نشرها وغرسها في جميع الفئات المستهدفة عن احترام العلم، وكيفية التعامل معه.