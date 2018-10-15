سفارة الدولة تشارك في مهرجان القرية العالمية بسيؤول

الشارقة 24 – وام:

شارك سعادة عبد الله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية، في حفل افتتاح مهرجان القرية العالمية بإيتيوان فى العاصمة سيؤول.

وتمثلت مشاركة السفارة في المهرجان بجناح ثقافي تضمن عرض مجموعة من الصور التي تبرز أهم المعالم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعروضات التراثية والثقافية والأزياء التقليدية، وغيرها.

واستقطب الجناح عدداً كبيراً من الزوار من المواطنين الإماراتيين المتواجدين في كوريا والكوريين والأجانب، حيث يقدر عدد زوار الجناح نحو 4000 زائر على مدى اليومين، والذين عبروا عن إعجابهم بالنهضة الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم الجناح فرصة للترويج لسياحة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعريف الزوار بالتراث الإماراتي من أزياء وأدوات تقليدية وغيرها، بالإضافة إلى الاطلاع على الصورة الحديثة لدولة الإمارات العربية المتحدة.