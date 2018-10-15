شرطة عجمان تطلق خدمة الاستعلام الذكي المرئي

الشارقة 24 – وام:

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، ضمن منصة حكومة عجمان الرقمية خدمة النقاط الذهبية، وخدمة الاستعلام الذكي المرئي، وخدماتها الذكية الأخرى المقدمة للجمهور، وذلك تحقيقاً للتوجه الحكومي نحو التحول الذكي في دولة الإمارات، وضمن إطار تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي.

وأكد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أن مشاركة شرطة عجمان في المعرض تأتي تحت مظلة حكومة عجمان، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتوفير الخدمات الذكية بأسهل وأسرع طريقة ممكنة عبر تطبيقها الذكي، مستعرضاً الخدمات التي أطلقتها الشرطة مثل خدمة النقاط الذهبية، وخدمة الاستعلام الذكي المرئي، إلى جانب خدمة بلاغات سرقة وفقدان الذهب، وخدمة الانتساب لشرطة المستقبل، وأيضاً موقعاً إلكترونياً لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف النعيمي إنه سيتم توقيع اتفاقيات تفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين لشرطة عجمان، ما يحقق استراتيجية وزارة الداخلية وشرطة عجمان في تقديم الخدمات الحكومية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.