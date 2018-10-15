بدء أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين الإمارات ومصر

الشارقة 24 – وام:

انطلقت، الأحد، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، على مستوى كبار المسؤولين، والتي تختتم الإثنين.

وترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، فيما ترأس وفد جمهورية مصر العربية الدكتور محمد عبد الستار البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، بحضور المسؤولين من وزارتي خارجية البلدين الشقيقين.

وفي بداية الاجتماع، وجّه سعادة أحمد الجرمن الشكر للجانب المصري على تلبية الدعوة لمواصلة المشاورات السياسية المعمقة بين البلدين، بما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة على مستوى القيادة وعلى مستوى المسؤولين في كافة الوزارات والمؤسسات بين الجانبين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد البدري أن هذه الجولة غاية في الأهمية لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين والتشاور والتنسيق في مختلف القضايا التي تهم البلدين، مشيراً إلى تميز العلاقات الثنائية، والتي تحظى بدعم ورعاية القيادتين، وشدد على أهمية مواصلة العمل وعلى كافة المستويات لتطويرها، بما يتناسب مع التطورات المتسارعة التي تفرضها المستجدات في المنطقة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون الثنائي في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر مشتركة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي ختام أعمال هذه الجولة أعرب وفد جمهورية مصر العربية عن بالغ شكره وتقديره لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وحسن الترتيب والإعداد لهذه الجولة.