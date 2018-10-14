حامد بن زايد يبحث أوجه التعاون مع وزير "التجارة" الهندي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، بمقر إقامته في مومباي، الأحد، سوراش برابوه وزير التجارة والصناعة والطيران المدني الهندي.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وسبل تنميتها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، في ضوء ما يربطهما من علاقات صداقة متميزة، وحرص مشترك على تعزيزها وتنويعها.

كما جرى استعراض أبرز مجالات الشراكات القائمة بين المؤسسات، والهيئات الاستثمارية في كلا البلدين، وآفاق توسيع التعاون، ليشمل شراكات جديدة تخدم تطلعات وطموحات قيادتي البلدين، نحو تنويع وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، ونفديب سينغ سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.