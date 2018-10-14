"لبان" يتحول إلى منخفض مداري و"الحالة" تنتهي خلال 12 ساعة

الشارقة 24 – وام:

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الإعصار المداري "لبان"، يتحول إلى منخفض مداري خلال الـ 12 ساعة القادمة، وموقعه عند خط عرض 16.4 درجة شمالاً وخط طول 51.5 درجة شرقاً ويتحرك بسرعة 17 كم/س، وتتراوح سرعة الرياح حول مركزه من 40 إلى 60 كم/س، تصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وأضاف المركز عدم تأثر الدولة بالحالة المدارية، التي ستنتهي خلال الـ 12 ساعة القادمة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد، الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه، وعدم تداول الإشاعات، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة، ومستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات.