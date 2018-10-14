حمدان بن محمد يتفقد منصة حكومة الفجيرة في جيتكس

الشارقة 24:

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، منصة حكومة الفجيرة، في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تحتضن المنصة مشاركة 9 جهات حكومية، من بينها إنجازات لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

واستمع سموه، إلى شرح موجز عن إنجازات المؤسسة، في توظيف التكنولوجيا لتقديم الخدمات الحكومية الذكية، بطريقة تكاملية تعزز مبدأ الخدمات المميزة، مع توفير البيئة الممكّنة لتطوير الحلول التي تكفل الاستفادة من الفرص المستقبلية، وتحقيق نتائج تخدم المجتمع وتسعد المتعاملين، الأمر الذي يترجم توجهات القيادة الرشيدة في التحول نحو الحكومة الذكية، والعمل على تطوير استخدام التقنيات الذكية للارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة.

وتعرض المؤسسة في منصتها، مبادراتها ومشاريعها وجهودها في المجالات المختلفة، وتسلط الضوء على خدمة المتعاملين وإسعادهم.

وقدم سعادة المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة، شرحاً موجزاً، حول المشروعات والتطبيقات الذكية التي أطلقت مؤخراً، والتي تمثل عوامل أساسية في عملية التنمية والحفاظ على البيئة في الإمارة، وأكد أهمية المشاركة في جيتكس، تماشياً مع الدور الريادي للمؤسسة، في دفع عجلة التحول الرقمي والخدمات الذكية.