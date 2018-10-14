107 ملايين درهم لمشاريع "الهلال" في إعمار الساحل الغربي باليمن

الشارقة 24 – وام:

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفذ الهيئة مشاريع إعمار الساحل الغربي في اليمن، بتكلفة تبلغ 107 ملايين و100 ألف درهم، يستفيد منها 7 ملايين و187 ألفاً و620 شخصاً في عدد من محافظات الساحل الغربي.

وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته الأحد، بمقرها في أبوظبي، نوعية المشاريع المزمع تنفيذها وتفاصيلها، والمجالات التي تتضمنها وخطط إنجازها خلال المرحلة القادمة، وأكدت أن هذه المشاريع تأتي استكمالاً للمبادرات الإنسانية والتنموية، التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة اليمنية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن الإمارات ماضية في تعزيز عمليات التنمية والإعمار في المحافظات اليمنية المحررة، بتوجيهات ودعم قيادتها، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مقبلة على مرحلة جديدة من التنمية والإعمار وتأهيل البنيات الأساسية التي تأثرت بالأحداث في اليمن، وجدد سموه التزام الهلال الأحمر بمسؤولياته الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تواكب عمليات تحرير المحافظات، بالمزيد من المساعدات الإنسانية التنموية، لدعم استقرار سكانها ومساعدتهم على استعادة نشاطهم وحيويتهم، إلى جانب المساهمة في عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، بعد أن هجروها بسبب تصاعد وتيرة الأحداث.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، خلال المؤتمر الصحافي، أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يولي مبادرات الهيئة في اليمن اهتماماً كبيراً، ويتابع بنفسه تحركاتها على الساحة اليمنية، ويوجه دائماً بتعزيز برامجها وأنشطتها، لجميع اليمنيين دون استثناء.

وأشار إلى أن الهيئة أكملت ترتيباتها لتنفيذ مشاريعها في الساحل الغربي لليمن، والتي ستحدث نقلة نوعية في جهود الهيئة، وتضيف بعداً جديداً لنوعية البرامج والمشاريع التي تنفذها وعدد المستفيدين منها، في مختلف محافظات الساحل الغربي.