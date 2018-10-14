"زايد للإسكان" يستشرف المستقبل في جيتكس

الشارقة 24:

أكدت سعادة المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يشارك في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، للعام العاشر على التوالي، ما يعكس اهتمام البرنامج في استشراف المستقبل وتطوير خدماته، بما يفوق تطلعات المتعاملين.

وأشارت سعادة الفندي، إلى البرنامج يهدف من خلال مشاركته في "جيتكس 2018"، إلى عرض تجربته في تقديم الخدمات الذكية، وإبراز دوره الريادي في استشراف المستقبل، حيث يعرض نوافذ جديدة للخدمات ونقل المعرفة، يمكنها أن تعطي لمحة عن مدى إيمان البرنامج بأهمية استيعاب المتغيرات المستقبلية والاستعداد لها، من خلال تغيير خارطة وشكل تقديم الخدمات إلى ما بعد الخدمات الذكية .

وأضافت سعادة مدير عام البرنامج، إلى أن البرنامج سيقدم هذا العام 7 خدمات جديدة ومطورة ضمن خدماته التي يقدمها، في مؤشر على سرعة استجابة البرنامج للتطورات التكنولوجية، بما يحقق سعادة المتعامل، وسهولة حصوله على الخدمة والمعرفة بأحدث الطرق وأكثرها ذكاءً.

وأوضحت سعادة المهندسة جميلة الفندي، أن البرنامج يتطلع من خلال هذه المشاركة، إلى بناء شراكات مؤسسية مع المؤسسات الرائدة، بهدف تطوير الخدمات التي تساهم في تحسين تجارب المتعاملين، والتي ترسم ملامح مستقبل الخدمات، من خلال الاستثمار الأمثل للمعرفة، وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وغيرها من التقنيات لخدمة الإنسان وتحقيق الاستقرار والسعادة للأسرة .