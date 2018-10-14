القبيسي تبحث التعاون مع رئيس "المجموعة الجيوسياسية الأفريقية"

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع مع صديق شهاب رئيس المجموعة الجيوسياسية الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، التي تضم 51 دولة، أهمية تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، لاسيما البرلمانية منها، إلى جانب تفعيل التواصل والشراكة مع دول القارة الأفريقية.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع، على أهمية تعزيز سبل علاقات الصداقة والتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي، وبرلمانات دول المجموعة الأفريقية، بما يعزز العلاقات الراسخة بين الإمارات ودول القارة الأفريقية، وضرورة أن يكون هناك تنسيق وتبادل للخبرات والمعارف، وتنسيق للرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية.

وأشاد رئيس المجموعة الجيوسياسية الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، بجهود الشعبة البرلمانية الإماراتية، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، في مختلف الفعاليات، مثنياً على دورها الحيوي الذي تلعبه في مكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال رئاستها للمجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى، المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.