"تطوير البنية" تطلق نظاماً لإدارة أصول ممتلكات الطرق في جيتكس

الشارقة 24:

استعرضت وزارة تطوير البنية التحتية، خلال مشاركتها في "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، حزمة من المشاريع والمبادرات الذكية والإلكترونية الداعمة لمجال عملها، والإنجازات النوعية التي حققتها، في مجال الخدمات الإلكترونية الذكية.

وأطلق سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، أول نظام من نوعه لإدارة أصول وممتلكات الطرق، الذي يوفر كافة المعلومات المتعلقة بالطرق، ومنها الأكثر ازدحاماً والأخرى الجاري تطويرها وتحديثها ومعلومات السير والمرور، الأمر الذي يمنح متخذي القرار فرصة لاتخاذ القرارات في الوقت المناسبة.

كما استمع سعادته، لشرح مفصل عن مشروع المخطط الشمولي التوافقي الذي يندرج ضمن محاور أسس المستقبل "بيئة متكاملة أمنة للبيانات"، وإنتاجية المستقبل "التشييد والبناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد"، وأمن المستقبل، بالإضافة إلى محور تجربة المستقبل "المدن الذكية والتفاعلية"، والتي تدعم استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة.

كما استعرضت الوزارة، عدداً من الأنظمة الإلكترونية الذكية الداعمة لمنظومة عملها، وتشمل المراسلات والأرشيف الإلكتروني، ونظام متابعة الأداء الاستراتيجي.

من جانبها، أكدت سعادة المهندسة نادية مسلم الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن مشاركة الوزارة في المعرض، بعدد من الخدمات والمشاريع الذكية، التي تخدم قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك المتعاملين، يمثل تأكيداً منها على الالتزام برؤية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات، نحو التحول الذكي في مجال تقديم الخدمات الحكومية.