حمدان بن محمد يفتتح أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الـ 38

الشارقة 24 – وام:

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في مركز دبي التجاري العالمي، صباح الأحد، معرض أسبوع جيتكس للتقنية، في دورته الـ 38.

وتجول سموه في أرجاء المعرض، الذي تشارك في فعالياته على مدى 5 أيام 4000 آلاف جهة حكومية، وشركات خاصة متخصصة في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والروبوتات، والحوسبة السحابية، وتقنية الجيل الخامس وغيرها من التقنيات الناشئة.

وتوقف سمو ولي عهد دبي ومرافقوه عند العديد من منصات العرض وأجنحة الجهات والشركات العالمية، التي جاءت من أكثر من 100 دولة حول العالم، بما فيها دولة الإمارات.

واستمع سموه عند توقفه في أجنحة كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي و "سيسكو" الأميركية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة تنظيم الاتصالات، والقيادة العامة لشرطة دبي، وشركة زين للاتصالات الكويتية، و شركة "هواوي" الصينية، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وبلدية دبي، ورؤية 2030 السعودية، وحكومات الشارقة وعجمان وأبوظبي والفجيرة ودبي، والمجلس الوطني للإعلام، حيث استمع سموه من المسؤولين والقائمين على هذه الأجنحة إلى شروح مطولة حول البرامج التقنية التي تنفذها أو أنجزتها هذه الجهات في عالم المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، و تقنيات متطورة أخرى ينتظرها العالم في المستقبل القريب .

كما تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات الدورة الثالثة لـ "جيتكس نجوم المستقبل 2018"، وهو الحدث المصاحب لمعرض جيتكس للتقنية، ويعد الحدث الأهم والأكبر في مجال التقنية، لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، حيث يجمع بين الشباب المبتكرين من طلبة الجامعات والمعاهد والشركات الناشئة، وبين المستثمرين والمشترين من أنحاء العالم، الذين يتبنون أفكار الشباب وابتكاراتهم ويدعمونهم لتشجيعهم على المضي قدماً في الاختراع والإبداع في عالم التكنولوجيا، خاصةً الذكية.