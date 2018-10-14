ولي عهد دبي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة "حمدان بن محمد الذكية"

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى لـ "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، قراراً بتشكيل مجلس أمناء الجامعة، برئاسة معالي ضاحي خلفان تميم.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من مطر محمد الطاير نائباً للرئيس، وأحمد محمد بن حميدان، والدكتور لؤي محمد بالهول، وسامي أحمد ضاعن القمزي، وعيسى عبد الفتاح كاظم، وعبد الله جاسم بن كلبان، وناصر بطـي الشامسي، وفاطمة غانم المري، وعبد اللطيف عبيد الملا، والدكتورة رجاء عيـــسى القــــرق، وأحمد حمـدان بن دلموك، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من الثاني من أكتوبر 2018، وينشر في الجريدة الرسمية.