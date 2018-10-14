"الموارد البشرية" تطلق تطبيق "تدبير" الذكي

الشارقة 24:





أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيقاً ذكياً يوفر حزمة من الخدمات الإجرائية والمعلوماتية المرتبطة بالعمالة المساعدة، والتي تقدمها مراكز الخدمة "تدبير".

وأكد سعادة خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، أن إطلاق تطبيق "تدبير" الذكي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز استخدامات التطبيقات الذكية، لتقديم الخدمات بسهولة ويسر وإنجاز المعاملات على مدار الساعة.

وأضاف أن التطبيق يستهدف المتعاملين من الأسر وأصحاب العمل الذين يرغبون في استقدام وتشغيل العامل المساعد، طبقاً لأي باقة من الباقات المقدمة في مراكز "تدبير"، فضلاً عن استهداف العمالة المساعدة بمختلف فئاتها.

وأشار إلى أن التطبيق يتيح لمستخدميه الاطلاع على قائمة مراكز "تدبير" من حيث أسم المركز وموقعه الجغرافي ووسائل الاتصال به وأوقات العمل الرسمية، إلى جانب البحث عن العمالة المساعدة المتوافرة لدى المراكز، وفقاً لجنسياتهم، وأيضاً الاطلاع على سيريهم الذاتية ومهاراتهم المهنية وخبراتهم العملية، فضلاً عن تقديم معاملات الكفالة الشخصية والاستقدام وخدمة تدريب وتوجيه العمال وتقديم الشكاوى وغيرها من الخدمات التي يمكن الوصول اليها بسهولة ويسر.

وتابع وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة، إن تطبيق "تدبير" يوفر خصائص ومميزات عدة منها ميزة تلقي التنبيهات والرد على الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات واللوائح المعمول بها في مراكز الخدمة "تدبير"، وذلك من خلال المحادثة الكتابية.

وأوضح خوري أنه سيتم تقديم المزيد من الخدمات اعتباراً من الأسبوع المقبل، منها الاطلاع على ملف صاحب العمل، وتلقي رسائل التوجيه والإرشاد لأصحاب العمل والعمال، إلى جانب خدمة دفع الرسوم واستخراج وتجديد وإلغاء العقود وتصاريح العمل، فضلاً عن خدمة احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل المساعد.