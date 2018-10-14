رئيس الدولة يصدر مرسوماً بشأن وزارة شؤون الرئاسة

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً، بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2018، بشأن وزارة شؤون الرئاسة.

ونص المرسوم، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على أن تتولى وزارة شؤون الرئاسة تلقي ودراسة مشروعات القوانين المحلية والمراسيم الأميرية والقرارات كافة التي تصدر عن حاكم إمارة أبوظبي، والقرارات التي تصدر عن ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي، وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لرفعها وعرضها على السلطة المختصة بالتوقيع عليها وإصدارها.

ويستحدث وفق المرسوم بقانون اتحادي ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة مكتب يسمى "مكتب حاكم إمارة أبوظبي"، يتبع وزير شؤون الرئاسة مباشرةً، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون، ويكون للمكتب رئيس بدرجة وزير يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي.

وحسب المرسوم، يقوم مكتب حاكم إمارة أبوظبي، في سبيل مباشرة اختصاصاته بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، وطلب المعلومات والبيانات اللازمة، وفقاً للأنظمة والقرارات النافذة.