شرطة أبوظبي تناقش خطة الاستجابة للرصد الإشعاعي لمحطة "براكة"

الشارقة 24 - وام:

ناقشت شرطة أبوظبي خطة الاستجابة والاستعداد للرصد الإشعاعي لمحطة براكة للطاقة النووية، والوقوف على جاهزية الجهات ذات الاختصاص، والفرق المشاركة في مواجهة حالات الطوارئ النووية للمنظومة الخارجية، وفق الخطط الموضوعة، بإشراف فريق الرصد الإشعاعي.

وناقش الاجتماع، الذي ترأسه العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، شرح آلية تنفيذ السيناريو حسب الخطة المعتمدة، وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ النووية في المحيط الخارجي، وطريقة رصد التلوث الإشعاعي، ونشر وحدات التطهير الثابتة والمتنقلة.

وأكد مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، أهمية تنفيذ التمارين العملية، ودورها في قياس درجة الاستعداد والجاهزية، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة حفاظاً على سلامة وأمن أفراد المجتمع.

وأشاد مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، بفريق الرصد الإشعاعي المشترك الذي يضم القيادة العامة للقوات المسلحة، وشرطة أبوظبي "مديرية شرطة منطقة الظفرة"، وهيئة البيئة – أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وشركة نواة للطاقة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وقسم الأمن النووي في مركز شرطة الرويس الشامل.