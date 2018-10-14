سلطان بن طحنون يطلع على الجهود التطويرية في شرطة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

اطلع معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات، على الجهود التطويرية التي تشهدها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في مسيرة العمل الشرطي والأمني، باتباع أفضل الممارسات العالمية المتقدمة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وكان في مقدمة مستقبليه، معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، الذي أكد حرص شرطة أبوظبي على تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بمنظومتها الأمنية، وفق خطط وتطلعات حكومة أبوظبي، ومواصلة تطبيق أرقى معايير التميز العالمية.

واصطحب معالي القائد العام لشرطة أبوظبي، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، في جولة، شملت متحف "الموروث الشرطي"، بمبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذي يوثق افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لمقر شرطة أبوظبي.

وأشاد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان بالإنجازات الرائدة التي حققتها شرطة أبوظبي، في سباق التطور والحداثة حتى أصبحت أبوظبي واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً، بجانب تحقيقها لمؤشرات استباقية في المجالات الاقتصادية والسياحية ونشر السعادة والأمان في مجتمعنا.

وتسلم معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، خلال الزيارة، العضوية رقم 70 لمبادرة "كلنا شرطة"، من معالي القائد العام لشرطة أبوظبي، بحضور سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومدراء القطاعات.

وأكد الرميثي أن مبادرة "كلنا شرطة" عززت روح التكاتف المجتمعي، نحو تحقيق رؤية وأهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الحفاظ على أمن وسعادة مجتمع أبوظبي، من خلال استدامة الأمن والحفاظ على المكتسبات الحضارية التي تحققها مسيرة التطوير في دولة الإمارات.

وفي نهاية الزيارة، تبادل معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان مع معالي القائد العام لشرطة أبوظبي الدروع التذكارية وتم التقاط الصور التذكارية بحضور مدير عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات في شرطة أبوظبي .