حاكم أم القيوين يستقبل السفير العماني

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في الديوان الأميري، الأحد، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، سعادة الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالسفير العماني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهامه، لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين، في العديد من المجالات، وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعرب السفير العماني عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم أم القيوين، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية، وبالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامةً وأم القيوين خاصةً في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء، الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، وسعادة ناصر سعيد التلاى مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات.