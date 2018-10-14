الشارقة 24 – وام:

أعلنت "العالمية للاستثمارات الإعلامية" تعيين محمد الحمادي رئيساً لتحرير صحيفة الرؤية اليومية، والتي سيعاد إطلاقها بشكل ومضمون وروح جديدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود التطوير التي تبذلها "العالمية للاستثمارات الإعلامية"، بعد استحواذها على "مؤسسة صحيفة الرؤية" في وقت سابق من العام الجاري، لتطوير استراتيجية جديدة لـ "الرؤية"، وفق أفضل الممارسات الإعلامية وأحدث التقنيات، باستقطاب أفضل الكفاءات في خضم فرص وتحديات صناعة الإعلام والتحول الرقمي.

ويعد الكاتب والصحفي محمد الحمادي أحد أبرز الوجوه الإعلامية الإماراتية المرموقة، وقد أشرف على جهود التحول الرقمي للمنصات الإخبارية التابعة لصحيفة الاتحاد اليومية، خلال توليه رئاسة تحريرها، بما في ذلك إطلاق التطبيقات الذكية وتنفيذ استراتيجية المحتوى الرقمي، وتحديث الهوية المؤسسية للصحيفة، حيث أسهمت جهوده في تحقيق انتشار وتأثير واسعين للصحيفة، من خلال تعزيز تنافسية المحتوى الإعلامي الرقمي، وزيادة نسب قراء الصحيفة بتفاعلهم مع مختلف المنصات.

وخلال مسيرته المهنية الحافلة، ساهم الحمادي بدور رئيسي في تأسيس وإصدار النسخة العربية من مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" العالمية، خلال توليه منصب أول رئيس تحرير للمجلة.

كما يشغل الحمادي منصب رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية، وعضوية الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب.

ونال الحمادي والمؤسسات التي أشرف على قيادتها، خلال مسيرته الإعلامية، العديد من الجوائز وشهادات التقدير، من أبرزها جائزة "تريم عمران للصحافة" عن فئة أفضل مقال صحافي، وجائزة الصحافة العربية عن فئة "الصحافة الذكية".

ويتمتع الحمادي بسجل متميز في إدارة التحول الرقمي، والتواصل مع الجمهور الشاب، وتجاربه الغنية والمتنوعة في تطوير وإدارة المشاريع الإعلامية، إلى جانب خبرته الكبيرة وإدراكه العميق لشؤون المنطقة وتوجهات الجمهور.

بدوره، لفت محمد الحمادي، إلى أن الإعلام العربي والعالمي يشهد نمواً كبيراً مدفوعاً بجهود حثيثة لتطوير قدرات القطاع، وإنتاج محتوى إعلامي منافس قادر على الانتشار والتأثير، مؤكداً أن تكليفه بقيادة صحيفة الرؤية المنصة الإعلامية الطموحة، هي ثقة كبيرة يعتز بها، خاصةً وأنها تعتمد على رؤية استراتيجية تركز على جمهور الشباب وتسعى لمواكبتهم في رحلتهم نحو المستقبل.

مضيفاً، أنه سيبذل قصارى جهده لضمان تلبية "الرؤية" لتطلعات قرائها وجمهورها، وأن تتجاوز حدود توقعاتهم، وترضي فضولهم للمعرفة وشغفهم بكافة مناحي الحياة اليومية والمستقبلية، سواء عبر منصاتها الرقمية الجديدة، مستخدمةً الفيديو والانفوجرافيك، ومستفيدة من جميع الأدوات والتقنيات الذكية والوسائط المتعددة التي تجذب فئة الشباب بالتحديد، أو عبر أوراق الصحيفة اليومية.

وأعرب الحمادي عن شكره وتقديره لإدارة التحرير السابقة، مؤكداً أنه سيعمل مع الفريق الحالي بكل عزم وحماس كي تتبوأ "الرؤية" موقعها المتميز في الصحافة الإماراتية، وتلعب دورها المحلي والعربي في نقل الخبر ونشر المعلومة للقارئ بكل شفافية ومصداقية.