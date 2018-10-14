رئيس الدولة يصدر مرسوماً في شأن المقاصة على أساس الصافي

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الأحد، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2018، في شأن المقاصة على أساس الصافي، والذي تسري أحكامه على جميع العقود المالية المؤهلة، أو اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي المحددة بموجبه، أو ترتيبات الضمان التي تبرم من قبل أي شخص في الدولة، على أن تستثنى من تطبيقه المناطق الحرة المالية والمنشآت المالية التي ترخصها، وذلك في الحدود التي يوجد فيها تشريعات تنظم ذات الحالات التي ينص عليها في هذا المرسوم بقانون.

كما يأتي إصدار هذا القانون بهدف أساسي لتعزيز الإطار التشريعي المتعلق بتسوية الالتزامات الناشئة عن العقود المالية المؤهلة بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي.

وصرح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بهذه المناسبة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي وفق توجيهات القيادة الحكيمة بخطى ثابتة نحو تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، وتكامل جميع الجوانب والأحكام والقواعد الضرورية لضمان حقوق كل الأطراف المعنية، وحماية المستثمرين ورفع ثقتهم، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز من تنافسية الدولة في المحافل الدولية، كما أن القانون سيعزز المكانة الرائدة عالمياً للدولة كأحد أهم مراكز المال والأعمال على مستوى العالم.

وأضاف سموه، أن هذا القانون سيكون إضافة جديدة للبنية التشريعية المالية المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيعمل على الحد من مخاطر الائتمان والتسوية، ويرفع فعالية إجراءاتها التنظيمية، شاملة للضمانات المرتبطة باتفاقيات المقاصة على أساس الصافي، الأمر الذي يعزز بدوره من أطر الرقابة والحوكمة، ويرتقي بأداء الاقتصاد الوطني، ويستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة.

تشمل "المقاصة على أساس الصافي"، وفقاً لأحكام هذا القانون حالات إنهاء أو تصفية أو تعجيل أي دفعة، أو الالتزام بتسليم حق أو أي التزام يتعلق بأداء أو استلام أو طلب السداد، ينشأ وفق "عقد مالي مؤهل" يتم إبرامه بموجب "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي"، أو كان يخضع لأحكام "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي".

وينص القانون على أنه في حال مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس المتعلقة بأحد أطراف "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي"، تكون التزامات أي طرف بالسداد أو الوفاء، التي يتم بموجب هذه الاتفاقية تحويلها لمطالبات أو التزامات صافية أو تمت مقاصتها على أساس الصافي، نافذة وفقاً لشروط "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي"، ويسري الحكم ذاته على العقود المالية المؤهلة، والعقود والمعاملات المالية الخاضعة لاتفاقية المقاصة على أساس الصافي.