سفير الدولة يشارك في احتفالات غينيا الاستوائية بذكرى استقلالها الـ 50

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة أحمد ناصر عبد الرحيم محمد الخاجة سفير الدولة لدى جمهورية غينيا، احتفالات العيد الوطني الخمسين لاستقلال جمهورية غينيا الاستوائية، الذي أقيم في العاصمة مالابو، بمشاركة رؤساء الدول وكبار المسؤولين والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى غينيا الاستوائية.

تضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً، شاركت فيه مختلف القوات العسكرية لغينيا الاستوائية، بجانب الهيئات المدنية والجمعيات الأهلية، وأقام تيدورو أوبيانج أنجيما أنباسوجو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، مأدبة غداء على شرف رؤساء الدول والوفود المشاركة، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى غينيا الاستوائية وكبار المسؤولين.

ونقل سعادة سفير الدولة تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى الرئيس تيدورو أوبيانج أنجيما أنباسوجو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، كما نقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس تيدورو أوبيانج أنجيما أنباسوجو.

كما نقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى معالي فرنسيس باسكال أوباما رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية.