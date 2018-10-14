"لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة" تعتمد مشاريع جديدة

الشارقة 24 – وام:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتمدت " لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة "حزمة من المشاريع الجديدة ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر ديوان ولي عهد أبوظبي، برئاسة سعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، حيث ناقشت اللجنة أهم مستجدات سير العمل في بعض المشاريع الجارية ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

حضر الاجتماع، سعادة محمد عبد الله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، وسعادة راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسعادة محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، وسعادة حسن جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، وسعادة محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة، والمهندس علي جاسم المزروعي مدير مكتب شؤون المبادرات.