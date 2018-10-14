"الأرصاد" يتابع حالة "لبان" ولا تأثير على الدولة

الشارقة 24 – وام:

أكد المركز الوطني للأرصاد، متابعته للحالة المدارية "لبان"، وأن لا تأثير على الدولة بشكل مباشر خلال الثلاثة أيام القادمة.

وأشار في بيان له السبت، إلى أن العاصفة المدارية في غرب بحر العرب، عند خط عرض 14.9 درجة شمالاً وخط طول 54.8 درجة شرقاً، وتبعد 250 كم جنوب - جنوب شرق صلالة، وعلى بعد 270 كم شمال شرق سقطرى اليمنية، وتتحرك بسرعة 10 كم/س، وتتراوح سرعة الرياح حول مركز العاصفة من 90 إلى 110 كم/س تصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز استمرار العاصفة المدارية في التحرك باتجاه شمال غرب نحو السواحل العمانية واليمنية خلال الـ 24 ساعة القادمة، وتقدر سرعة الرياح حول مركز العاصفة من 110 إلى 90 كم/في الساعة، فيما يتوقع كذلك أن يدخل مركز العاصفة اليابسة يوم الأحد القادم.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة.