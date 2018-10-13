"الهلال" يواصل تنظيم الأعراس الجماعية في اليمن

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنظيم الأعراس الجماعية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم استقرار الشباب اليمني والتي يستفيد منها آلاف الشباب في المحافظات اليمنية المحررة.

وفي هذا الإطار، تم اليوم السبت، تنظيم الزواج الجماعي الثامن في محافظة شبوة، واستفاد منه 200 شاب وفتاة، بحضور عدد من المسؤولين اليمنيين ووفد الهيئة الذي أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة به، إلى جانب العرسان وأسرهم.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة أن الأعراس الجماعية تجسد نظرة الإمارات الشمولية لاحتياجات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة، واهتمام الدولة وقيادتها بتوفير سبل الاستقرار الاجتماعي والنفسي للشباب اليمني.

وأضاف الفلاحي أن الهيئة تعمل وفق خطة مدروسة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتنظيم الأعراس الجماعية في اليمن برعاية سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر.

ومن جهته، أعرب اللواء الركن علي بن راشد الحارثي محافظ شبوة عن تقدير محافظته حكومة وشعباً لرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا العرس الجماعي، مؤكداً أن المبادرة الكريمة من سموه تجسد عمق الروابط الإماراتية اليمنية الراسخة والثابتة وتساهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي للشباب.

وأشاد بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لجهود الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية التي لم تنقطع عن المحافظة خلال السنوات الماضية، موضحاً أن الهيئة تميزت دون سائر المنظمات الأخرى من خلال تبنيها لقضايا التنمية والإعمار في المحافظة خاصة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم.