الإمارات تشارك في اجتماعات رؤساء الوفود "البرلمانية العربية" بجنيف

الشارقة 24 – وام:

ترأست معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماعات التنسيقية لرؤساء الوفود البرلمانية العربية والإسلامية التي عقدت السبت في جنيف، على هامش اجتماعات الجمعية الـ 139 والدورة الـ 203 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.

وأكدت القبيسي خلال كلمتها في جلسة الافتتاح، أهمية دعم البندين الطارئين المقدمين من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وتبنتهما المجموعة العربية كون القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية من خلال دمجهما في بند طارئ واحد لخدمة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.

وشددت على أهمية توحيد الرؤى والجهود والتنسيق لدى تقديم أية أطروحات في البرلمان الدولي ما يعتبر عاملاً مهماً وكبيراً لضمان نجاحه.

و أوضحت معاليها أن وفد المجلس الوطني الاتحادي يشارك في العديد من الاجتماعات المقرر أن يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي ومنها منتدى الشباب البرلمانيين، ومنتدى النساء البرلمانيات، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، فضلاً عن اجتماعات اللجان النوعية الدائمة، التي سيكون لأعضاء الوفد مشاركة فاعلة فيها منها اللجنة الدائمة المعنية بالسلم والأمن الدوليين التي تشهد جلسة استماع الخبراء بشأن رفض استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان، علاوة على حلقة نقاشية حول مكافحة الاتجار بالبشر في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وخارجها.

وبحث رؤساء وفود الدول العربية، سبل توحيد المواقف حيال عدد من الموضوعات والاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد، وتبادلوا الآراء حول طلبات إدراج بنود طارئة أو إضافية على جدول أعمال الجمعية والمجلس الحاكم والتعديلات المطروحة على النظام الأساسي واللوائح للاتحاد البرلماني الدولي، ودعم مرشحي الدول العربية في لجان الاتحاد الشاغرة.