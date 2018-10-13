رئيس الدولة يصدر مرسوماً يمكن الحكومة الاتحادية من إصدار سندات سيادية

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2018، في شأن الدين العام، بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية، بمجرد إصدارها، إضافة إلى أن القانون سيمكن البنوك العاملة في الدولة، من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية، ما سيساعدها على الامتثال لمتطلبات بازل 3.

وسيدعم إصدار السندات السيادية، دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في إدارة السيولة بالقطاع المصرفي، كما أن إصدار أوراق مالية حكومية، سيساعد على بناء منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، لتمويل الشركات العاملة في الدولة.

وشدد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على أهمية قانون الدين العام، ودوره في تطوير سوق الدين في الدولة، وتنظيمه للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، كما أنه سيساعد على إنشاء سوق ثانوية للأوراق المالية الحكومية، يمكن من خلالها تداول أدوات الدين العام في الأسواق المالية الإماراتية، وتلبية احتياجات القطاع المصرفي من السيولة.