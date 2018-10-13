ولي عهد أم القيوين يزور ملتقى "فزعة" مع الجهات الحكومية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في تقديم خدمات وامتيازات متنوعة لمنتسبيها، لتحقيق المزيد من الرضا الوظيفي لهم ولأسرهم، عبر توفير كل ما يسهل عليهم شؤونهم ومتطلباتهم المعيشية، إيماناً وعرفاناً بالدور المهم والواجب الملقى على عاتقهم إزاء خدمة الوطن والجمهور.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لملتقى "فزعة" مع الجهات الحكومية في إمارة أم القيوين، الذي نظمه صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، على مدار يومين باستضافة دائرة التنمية الاقتصادية.

واستمع سمو ولي عهد أم القيوين، إلى شرح من المقدم أحمد محمد بوهارون الشامسي، المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، عن مبادرات ومشروعات الصندوق والخدمات الموجهة لمنتسبي الوزارة والجهات الحكومية وشبه الحكومية.

كما زار الملتقى الشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس الدائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، وسعادة منصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من المسؤولين.