القوات المسلحة تواصل استعداداتها لـ "حصن الاتحاد 4"

الشارقة 24 – وام:

تواصل القوات المسلحة الإماراتية استعداداتها للعرض العسكري "حصن الاتحاد 4" المزمع إقامته في الثاني من نوفمبر المقبل على كورنيش الفجيرة.

وتنفذ "حصن الاتحاد 4" وحدات من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

ويهدف العرض العسكري في نسخته الرابعة إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة الباسلة وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفانٍ ومهارات وخبرات ميدانية بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها سداً منيعاً في حماية الوطن ومكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم.

وأكدت اللجنة المنظمة للعرض العسكري أن ما حققته القوات المسلحة الإماراتية من تطورات هائلة جعلتها تحظى بالإعجاب والاحترام في أعين العالم بأسره فكانت بحق درع الوطن وسيفه البتار وحصنه المنيع وهو ما مكنها على الدوام من رد كيد الكائدين والمتربصين.