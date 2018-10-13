7 آلاف يمني في "المخا" يستفيدون من المساعدات الإماراتية

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية على الأسر غير القادرة بالساحل الغربي لليمن في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمساعدة الأشقاء اليمنيين من أجل تحسين ظروفهم المعيشية جراء الوضع الإنساني الراهن الذي تسببت فيه ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وفي هذا الإطار استفاد أكثر من 7 آلاف مواطن يمني بمناطق الزهاري والبرح وحسي سالم بمديرية المخا بالساحل الغربي لليمن من هذه المساعدات معظمهم من الأطفال والنساء عبر توزيع 1000 سلة غذائية، إضافة إلى السلع الأساسية على الأسر الأشد احتياجاً.

فيما تتواصل جهود الهيئة لتفقد حالات الأسر اليمنية الصحية في المناطق النائية التابعة لمديرية المخا وتقديم الخدمات العلاجية لأفرادها عبر العيادة الطبية المتنقلة.