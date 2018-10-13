الهلال الأحمر يدعم المسيرة التعليمية باليمن

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مشروع توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية على أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة بعدد من مدارس الساحل الغربي لليمن، في إطار جهودها لدعم المسيرة التعليمية باليمن، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأسرة اليمنية غير القادرة.

وقد بدأت "الهيئة" توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على طلاب وطالبات مدرسة الشاذلي الأساسية في مديرية المخا أولى المدارس المستهدفة من حملة التوزيعات التي تشمل مختلف المدارس في المديريات والمدن المحررة بالساحل الغربي لليمن وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن أن مشروع توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية يستهدف أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة بمدارس الساحل الغربي، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بمواصلة دعم العملية التعليمية وتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب اليمنيين في المحافظات المحررة، ما يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لقطاع التعليم في اليمن، والحرص على توفير مناخ تعليمي ملائم للطلاب والطالبات لاستكمال مسيرتهم التعليمية .