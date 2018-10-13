إطلاق المرحلة الثانية من "المدارس المجتمعية"

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، المرحلة الثانية من فعاليات المدارس المجتمعية، إحدى مبادرات مجلس التعليم والموارد البشرية، واستهلت فعالياتها بمدرسة الزوراء للتعليم الأساسي في إمارة عجمان، بمشاركة ممثلين من عدد من الجهات ذات الصلة.

وتستهدف هذه المرحلة إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، وذلك بعد أن تم إطلاقها في مايو العام الماضي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، حيث تم تدشينها في مدرسة فاطمة بنت مبارك في إمارة رأس الخيمة في الربع الثاني من عام 2017.

وشهد الإطلاق الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام "مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية" وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي في عجمان، بحضور عدد من مسؤولي وزارتي تنمية المجتمع والتربية والتعليم، وممثلين من عدة جهات في إمارة عجمان.

وأكدت وزيرة تنمية المجتمع، أن فكرة المدارس المجتمعية تأتي تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، وتحقيقاً لرؤيتها 2021 والأجندة الوطنية، التي بدورها تعزز المشاركة الفعّالة والإيجابية بين الآباء والأبناء، وترتقي بالتفاعل ذي الأثر الإيجابي بعيد المدى في ظل البرامج والفعاليات والمبادرات والشراكات المحفزة للتعلم والعطاء والإبداع.

من جانبها، أشارت جميلة المهيري، إلى أن مشروع "المدارس المجتمعية" انبثق عن رؤية تربوية مستقبلية واسعة ومستدامة الأهداف ومتعددة الأغراض، ومعززة لجهود وزارة التربية والتعليم في جعل المدرسة الإماراتية مكاناً يضج بالمتعة والفائدة ويخلق بيئة مجتمعية متجانسة تتكامل فيها أدوار المجتمع وتتناغم، وترسم أفقاً جديداً يشكل دافعاً لتعلم الطالب وتطوره.