اتفاق على تعزيز التعاون الوثيق بين الإمارات وكوريا الجنوبية

الشارقة 24 – وام:

اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوريا الجنوبية، على تعزيز التعاون الوثيق، ودعم قنوات التواصل بين البلدين .

وعبر البلدان عن رضاهما التام عن تطور وضع علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، وأكدا أن تدابير المتابعة للقمة الثنائية التي عقدت بين البلدين، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى دولة الإمارات في شهر مارس الماضي، يتم تنفيذها بشكل مضطرد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للحوار الدبلوماسي والأمني، على مستوى وكلاء وزراء الخارجية والدفاع، بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، الذي عقد الجمعة، في العاصمة سيؤول، في إطار متابعة ما تم إنجازه في قمة مارس الماضي، حيث جرى بحث سبل تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، وتعزيز التعاون في قطاعي الدفاع والصناعة الدفاعية، إلى جانب مناقشة واستعراض الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، وشبه الجزيرة الكورية، والتعاون على الساحة الدولية.

ترأس وفد الدولة في الاجتماع، سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وسعادة السفير خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب الكوري سو جو سوك نائب وزير الدفاع الوطني، ويون سون كو نائب وزير الخارجية.