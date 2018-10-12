إعصار "لبان" يتحول إلى عاصفة مدارية بدون تأثير على الدولة

الشارقة 24 – وام:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الإعصار المداري "لبان"، تحول إلى "عاصفة مدارية" في غرب بحر العرب، وموقعها عند خط عرض 14.7 درجة شمالاً وخط طول 57.3 درجة شرقاً، وتبعد 430 كيلومتراً شرق، جنوب شرق، صلالة، وعلى بعد 430 كيلومتراً شرق – شمال شرق سقطرى، وتتحرك بسرعة 5 كم/س، وتتراوح سرعة الرياح حول مركز العاصفة من 100 إلى 118 كم/س تصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز في بيان، استمرار العاصفة المدارية في التحرك باتجاه /غرب - شمال غرب، نحو السواحل العمانية واليمنية خلال الساعات الـ 24 المقبلة، إذ تقدر سرعة الرياح حول مركز العاصفة من 110 إلى 118 كم/س، مرجحاً أن يدخل مركز العاصفة، اليابسة، الأحد المقبل.

وجدد المركز تأكيده بعدم تأثر الدولة بشكل مباشر، بالحالة المدارية، للعاصفة المدارية، خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وأكد أنه يتابع عن كثب وضع الإعصار على مدار الساعة، للوقوف على آخر المستجدات، مشدداً على ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه وعدم تداول أية شائعات.