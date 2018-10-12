رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس غينيا الاستوائية

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى الرئيس تيدورو أوبيانج أنجيما أنباسوجو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس تيدورو أوبيانج أنجيما أنباسوجو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة بهذه المناسبة إلى فرنسيس باسكال أوباما رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية.