افتتاح مدرسة الشهيد خالد الشحي في شقرة باليمن

الشارقة 24 – وام:

افتتح اللواء أبو بكر حسين سالم محافظ محافظة أبين اليمنية مدرسة الشهيد خالد عبد الله محمد الشحي في مدينة شقرة الساحلية، بعد إعادة تأهيلها بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وذلك ضمن مشاريع "عام زايد 2018".

وأشاد اللواء أبو بكر حسين سالم - خلال الافتتاح - بمشاريع التعليم التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في محافظة أبين ومنها "مدرسة 7 يوليو" التي تم تغيير اسمها إلى "مدرسة الشهيد خالد الشحي" تقديراً من المحافظة وعرفاناً لشهداء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم لمساعدة اليمنيين في تحرير بلادهم من ميليشيا الحوثي الإيرانية، مشيراً إلى أن المدرسة تتكون من 12 فصلاً دراسياً وتضم 900 طالب وطالبة يدرسون فيها من الصف الأول إلى الصف التاسع .