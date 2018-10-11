الإمارات وكوريا الجنوبية تعقدان حواراً سياسياً دفاعياً الجمعة

الشارقة 24 – وام:

يلتقي يوم الجمعة، في سيؤول، مسؤولو وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والدفاع، مع نظرائهم في كوريا الجنوبية، وذلك تنفيذاً لمخرجات قمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، بتفعيل الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، من خلال إنشاء منصة اتصال بين نواب وزراء الخارجية والدفاع في البلدين "2+2".

يرأس وفد الدولة في الاجتماع، سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، والسفير خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الكوري سيو جو سيوك نائب وزير الدفاع الوطني، ويون سونجو نائب وزير الخارجية.

ويبحث المسؤولون، خلال الاجتماع، القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل تطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة، والأمن الإقليمي، والتعاون الأمني، والتعاون في المجال الدولي.

ويأتي الاجتماع ليؤكد على العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، في مجالات الشؤون الخارجية والأمن والدفاع والاقتصاد.