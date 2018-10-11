الإمارات عضو مشارك في القمة الفرانكوفونية للمرة الأولى

الشارقة 24 – وام:

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في القمة الفرانكوفونية التي انطلقت، يوم الخميس، في العاصمة الأرمينية يريفان، بصفة عضو مشارك، وذلك بوفد يرأسه معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة.

وهذه هي المرة الأولى، التي تشارك فيها الدولة في القمة الفرانكوفونية، بصفتها كعضو مشارك بعد مشاركتها كعضو مراقب، في تطور يعكس حجم التقدير لدور دولة الإمارات، وجهودها في تعزيز قيم الأمن والسلام والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والتنوّع الثقافي .

وجاء الإعلان عن العضوية الدائمة لدولة الإمارات في المنظمة الدولية الفرانكوفونية، خلال انعقاد القمة في يريفان.

وأعلن معالي زكي نسيبة في كلمته أمام القمة، التي تستمر يومين، أن هذه المبادرة القيمة تعكس عمق الصداقة والتعاون والتضامن الحقيقي والتاريخي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين مجموعة الدول الفرانكوفونية.