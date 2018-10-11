الهلال يبحث سبل دعم نازحي اليمن مع مفوضية اللاجئين

الشارقة 24 – وام:

التقى ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بعدن المهندس سعيد آل علي، بممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة جاكلين بريفلين مديرة مكتب المفوضية بعدن، ومدير مكتب الحماية الإيوائية، وقائد قطاع تنسيق المأوى بالمفوضية، يوم الخميس، بمقر الهلال في عدن.

وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى جملة من المسائل المتعلقة بالنازحين، وخاصة في الساحل الغربي، وسبل استمرار دعم الهلال لهم، والوقوف إلى جانبهم بتلبية احتياجاتهم الإيوائية والغذائية.

واتفق الطرفان، على إقامة دورات تعريفية توعوية، حول المعايير الدولية المتبعة في إدارة المخيمات.

ودعت بريفلين الهلال، إلى تقديم المزيد من الدعم والعون للاجئين، خاصة في الساحل الغربي، مشيرة إلى الأدوار الإنسانية السابقة للإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني والمتمثل في الهلال الأحمر، في توزيع المواد الإيوائية والإغاثية في منطقة الحرز، وما تركته من آثار طيبة على اللاجئين.

من جانبه، أكد ممثل الهلال بعدن، استعداد الهلال للتعاون في دعم النازحين اليمنيين، مؤكداً ضرورة التنسيق العالي والمكثّف لتحقيق تلك الغاية الإنسانية والنبيلة.

وقدّم الهلال الأحمر في نهاية اللقاء، لبريفلين هدية تذكارية، تقديراً لدورها الطيب والكبير في الوقوف إلى جانب النازحين واللاجئين في مختلف مناطق اليمن.